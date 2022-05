Giordana Angi su 21Co, risponde alle critiche: la nuova etichetta indipendente “a tutela del talento” (Di domenica 15 maggio 2022) Risuonano sui social le parole di Giordana Angi su 21Co. La cantante risponde a chi l’ha criticata e giudicata non all’altezza del nuovo incarico. Eppure se una produzione grande come quella di Amici ha deciso di coinvolgerla, un motivo c’è. Nasce la nuova etichetta indipendente 21Co e arruola Alex e Luigi. Sono loro i primi due artisti sotto contratto. Alla guida di 21Co ci sono due ex concorrenti: Briga e Giordana Angi. C’è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: Gabriele Costanzo. Il quarto membro fondatore è Emanuela Sempio, autrice dei programma TV di Maria De Filippi. “Quando leggo quello che alcuni di voi scrivono penso che dovreste pensarci di più prima di sparare aggettivi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 15 maggio 2022) Risuonano sui social le parole disu. La cantantea chi l’ha criticata e giudicata non all’altezza del nuovo incarico. Eppure se una produzione grande come quella di Amici ha deciso di coinvolgerla, un motivo c’è. Nasce lae arruola Alex e Luigi. Sono loro i primi due artisti sotto contratto. Alla guida dici sono due ex concorrenti: Briga e. C’è il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: Gabriele Costanzo. Il quarto membro fondatore è Emanuela Sempio, autrice dei programma TV di Maria De Filippi. “Quando leggo quello che alcuni di voi scrivono penso che dovreste pensarci di più prima di sparare aggettivi ...

AnnaGio81224288 : RT @AllMusicItalia: Dopo la nascita dell'etichetta 21Co, che vede tra l'altro Giordana Angi come A&R, la cantautrice ha risposto alle criti… - Antonino1370 : Ultimo - cantante Damiano David - cantante Fiorella Mannoia - cantante Raphael Gualazzi - cantante Giordana Angi -… - GammaStereoRoma : Giordana Angi - Le Cose Che Non Dico - sonikmusicnet : Ora in onda: Giordana Angi - Sempre Pronti A Giudicare - RADIOEFFEITALIA : Giordana Angi - Tuttapposto (feat. Loredana Bertè) -