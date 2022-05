Gestione virtuosa delle spese stradali: la soddisfazione del sindaco Mastella (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia, Benevento è stata annoverata tra le città più ‘virtuose’ nella Gestione delle spese per le infrastrutture stradali. Esprimo grande soddisfazione per questo ulteriore ottimo risultato che ci inorgoglisce. Un ringraziamento alla mia maggioranza di consiglio, alla giunta, al personale dirigente, a chi li affianca ed a tutti quelli che ci danno una mano. Continuiamo a lavorare, per amore della città”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella speciale classifica elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 da Regioni e capoluoghi di Provincia, Benevento è stata annoverata tra le città più ‘virtuose’ nellaper le infrastrutture. Esprimo grandeper questo ulteriore ottimo risultato che ci inorgoglisce. Un ringraziamento alla mia maggioranza di consiglio, alla giunta, al personale dirigente, a chi li affianca ed a tutti quelli che ci danno una mano. Continuiamo a lavorare, per amore della città”. Lo dichiara, in una nota, ildi Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

