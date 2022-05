Gerusalemme: la polizia israeliana carica il corteo funebre della giornalista uccisa (Di domenica 15 maggio 2022) La polizia israeliana ha caricato a colpi di bastone il corteo funebre in memoria di Shireen Nasri Abu Aqla, la giornalista uccisa mercoledì scorso a Jenin. Nel video si vedono i poliziotti irrompere violentemente nel corteo e colpire la folla a colpi di bastone. Uno degli uomini che trasportavano la bara si accascia. Tanto che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Lahato a colpi di bastone ilin memoria di Shireen Nasri Abu Aqla, lamercoledì scorso a Jenin. Nel video si vedono i poliziotti irrompere violentemente nele colpire la folla a colpi di bastone. Uno degli uomini che trasportavano la bara si accascia. Tanto che L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

LaStampa : Gerusalemme, scontri tra polizia e palestinesi ai funerali della giornalista di Al Jazeera - casino90210 : @RicoBello @fracassi89 @federic70807310 @Alberto45109828 No veramente io mi preoccupo pure dei palestinesi visto co… - VedeleAngela : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme. È morto il palestinese Walid al Sharif, 21 anni, ferito alla testa durante gli incidenti con la polizia i… - GioRosadini : RT @ProgDreyfus: Gerusalemme: Tutti hanno visto le immagini, è terribile come un corteo funebre sia stato trasformato in un atto di propaga… - MiaSereni : RT @michelegiorgio2: Gerusalemme. È morto il palestinese Walid al Sharif, 21 anni, ferito alla testa durante gli incidenti con la polizia i… -