Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: “Ha sempre fatto parte della mia vita” (Di domenica 15 maggio 2022) Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti e la donna che ha regalato il sorriso al conduttore dopo il divorzio da Patrizia Grosso. 52 anni, lunghi capelli biondi e un sorriso dolce, Gabriella ha sempre fatto parte della vita del celebre presentatore Mediaset, ma solo dopo che il suo matrimonio era finito è diventata la sua compagna. Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, Gabriella Perino fa l’architetto e ha conosciuto Gerry Scotti quando era ancora agli esordi della sua carriera, ma soprattutto single. All’epoca fra i due non ci fu altro che una semplice amicizia, poi, nel 1991, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)è ladie la donna che ha regalato il sorriso al conduttore dopo il divorzio da Patrizia Grosso. 52 anni, lunghi capelli biondi e un sorriso dolce,hadel celebre presentatore Mediaset, ma solo dopo che il suo matrimonio era finito è diventata la sua. Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata,fa l’architetto e ha conosciutoquando era ancora agli esordisua carriera, ma soprattutto single. All’epoca fra i due non ci fu altro che una semplice amicizia, poi, nel 1991, ...

Advertising

Silvia_candem : RT @MedInfinityIT: La storia dell’unico e mitico Gerry Scotti vi aspetta oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Media… - pazzipergerry : RT @MedInfinityIT: La storia dell’unico e mitico Gerry Scotti vi aspetta oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su Media… - MedInfinityIT : La storia dell’unico e mitico Gerry Scotti vi aspetta oggi a #Verissimo, dalle 16.30 su #Canale5 e in streaming su… - MilanPress_it : #Milan, la domenica dei tifosi rossoneri. Ecco cosa ne pensa Gerry Scotti. - Capannone2 : Pagina Gazzetta tifosi del Milan: Teo Teocoli Gerry Scotti Ringo e cipollino Boldi Ma chi cazzo siete ma come cazzo fate Squadra aziendale -