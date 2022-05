Gerry Scotti, chi è il figlio Edoardo: “È la mia vera e grande gioia” (Di domenica 15 maggio 2022) Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo. Classe 1992, Edoardo è nato dal matrimonio tra il conduttore di Canale 5 e la prima moglie Patrizia Grosso. Sin da piccolo ha una grandissima passione per il cinema che l’ha spinto a trasferirsi in America dove ha studiato regia. Nel 2015 torna in Italia per ricoprire il ruolo di inviato speciale nel programma “Lo Show dei record” condotto proprio dal padre e scoppia così una grande polemica. Sui social (e non solo) gli danno del raccomandato, ma a difenderlo è proprio il padre: “è stata la produzione a volerlo perché lo conoscevano e sanno che parla l’inglese come l’italiano e ha studiato regia in America. L’hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dall’America e dalla Cina e si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 15 maggio 2022)è ildi, il popolare conduttore televisivo. Classe 1992,è nato dal matrimonio tra il conduttore di Canale 5 e la prima moglie Patrizia Grosso. Sin da piccolo ha una grandissima passione per il cinema che l’ha spinto a trasferirsi in America dove ha studiato regia. Nel 2015 torna in Italia per ricoprire il ruolo di inviato speciale nel programma “Lo Show dei record” condotto proprio dal padre e scoppia così unapolemica. Sui social (e non solo) gli danno del raccomandato, ma a difenderlo è proprio il padre: “è stata la produzione a volerlo perché lo conoscevano e sanno che parla l’inglese come l’italiano e ha studiato regia in America. L’hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dall’America e dalla Cina e si è ...

