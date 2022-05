Advertising

fisco24_info : Germania, nuovo schiaffo al cancelliere Scholz dalle elezioni in Nordreno-Vestfalia: Il land dove si è votato è la… - VedeleAngela : RT @Kenzo07999025: @OrtigiaP @Tommasocerno Biden/demenza senile,si umilia da solo.#luciocaracciolo ha ammesso che la NATO voleva riprendere… - OrtigiaP : RT @Kenzo07999025: @OrtigiaP @Tommasocerno Biden/demenza senile,si umilia da solo.#luciocaracciolo ha ammesso che la NATO voleva riprendere… - Kenzo07999025 : RT @Kenzo07999025: @OrtigiaP @Tommasocerno Biden/demenza senile,si umilia da solo.#luciocaracciolo ha ammesso che la NATO voleva riprendere… - Kenzo07999025 : @OrtigiaP @Tommasocerno Biden/demenza senile,si umilia da solo.#luciocaracciolo ha ammesso che la NATO voleva ripre… -

Agenzia ANSA

Il secondo, nel giro di una settimana, duole molto più del primo. I socialdemocratici tedeschi hanno ... la regione più popolosa dellaritenuta una "piccola repubblica federale", e ...E' unoall'Ucraina e al suo popolo'. Intanto gli industriali non mollano: lo stop agli scambi con Mosca sta provocando nuovi colli di bottiglia anche alle manifatture tedesche in, ... Germania, schiaffo a Scholz in Vestfalia, volano i Verdi - Mondo (di Rosanna Pugliese) (ANSA) - BERLINO, 15 MAG - Il secondo schiaffo, nel giro di una settimana, duole molto più del primo. I ...Gli industriali non mollano: lo stop agli scambi con la RUSSIA sta provocando nuovi colli di bottiglia anche alle manifatture tedesche in Germania, senza contare gli sforzi del governo per staccarsi d ...