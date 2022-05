Gasperini: «Il Milan merita lo scudetto». Poi però abbandona l’intervista (Di domenica 15 maggio 2022) quando viene menzionato l’arbitraggio Gian Piero Gasperini a DAZN dopo Milan-Atalanta. Le sue parole. PARTITA – «Il Milan è stato forte, merita lo scudetto, anche l’Inter è forte. Nessun toglie il valore al Milan, anche noi abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo stati a lungo in partita, fino al gol di Theo. La squadra mi è piaciuto, loro hanno avuto difficoltà nel primo tempo, ci siamo persi un po’ con le ripartenze». PRESTAZIONE – «Sul 2-0 la partita è diventata più difficile. Con questo caldo e questo equilibrio era normale che si cercasse di arrivare nella seconda parte della partita dove potevano essere decisivi i subentranti. Europa League? Le chance sono quelle che dicono l’aritmetica, dobbiamo vincere e sperare che la Roma non vinca a Torino, augurando alla Roma che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022) quando viene menzionato l’arbitraggio Gian Pieroa DAZN dopo-Atalanta. Le sue parole. PARTITA – «Ilè stato forte,lo, anche l’Inter è forte. Nessun toglie il valore al, anche noi abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo stati a lungo in partita, fino al gol di Theo. La squadra mi è piaciuto, loro hanno avuto difficoltà nel primo tempo, ci siamo persi un po’ con le ripartenze». PRESTAZIONE – «Sul 2-0 la partita è diventata più difficile. Con questo caldo e questo equilibrio era normale che si cercasse di arrivare nella seconda parte della partita dove potevano essere decisivi i subentranti. Europa League? Le chance sono quelle che dicono l’aritmetica, dobbiamo vincere e sperare che la Roma non vinca a Torino, augurando alla Roma che ...

