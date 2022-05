Gasperini: ”Il Milan merita lo scudetto”. Poi abbandona l’intervista: il motivo! (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sconfitta per 2 a 0 contro il Milan ai microfoni di DAZN. Sul Milan: ”Il Milan è stato forte ed è una squadra che merita lo scudetto, anche se l‘Inter è una squadra molto forte. Viaggiano assieme da molto tempo. Indubbiamente nessuno toglie il valore al Milan, però anche noi abbiamo fatto una buona gara, siam stati a lungo in partita fino almeno al goal di Theo. L’Atalanta di oggi mi è piaciuta, ha avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo a tirare in porta. Negli ultimi sedici metri ci perdevamo un po’. Però sono soddisfatto della partita che abbiam fatto” Su Muriel e la sua posizione in campo in questa partita: ”Muriel è più un attaccante, Pasalic dall’altra parte tagliava ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Ecco le dichiarazioni di Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, dopo la sconfitta per 2 a 0 contro ilai microfoni di DAZN. Sul: ”Ilè stato forte ed è una squadra chelo, anche se l‘Inter è una squadra molto forte. Viaggiano assieme da molto tempo. Indubbiamente nessuno toglie il valore al, però anche noi abbiamo fatto una buona gara, siam stati a lungo in partita fino almeno al goal di Theo. L’Atalanta di oggi mi è piaciuta, ha avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo a tirare in porta. Negli ultimi sedici metri ci perdevamo un po’. Però sono soddisfatto della partita che abbiam fatto” Su Muriel e la sua posizione in campo in questa partita: ”Muriel è più un attaccante, Pasalic dall’altra parte tagliava ...

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - sportface2016 : #Atalanta, #Zapata salta lo #Spezia. #Gasperini non lo rischia in vista del #Milan - fanpage : L’allenatore dell’Atalanta dopo la sconfitta contro il Milan, ha abbandonato l’intervista su DAZN lasciando interde… - Fantacalcio : Milan-Atalanta, Gasperini: 'Meritiamo questi livelli. Su Muriel...' - gilnar76 : Gasperini abbandona l’intervista post Milan Atalanta. Cosa è successo a Dazn #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -