Fs: lunedì 16 maggio la presentazione del piano industriale 2022-2031 (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – Un piano industriale decennale per contribuire alla crescita del Paese. Sarà presentato lunedì 16 maggio alla stazione ferroviaria di Roma Termini – (ore 11, Ala Mazzoniana, ingresso da Via Giovanni Giolitti, 34) il piano industriale 2022-2031 del Gruppo FS Italiane. Intervengono Nicoletta Giadrossi, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sarà possibile seguire la presentazione del piano industriale anche in diretta streaming su www.ansa.it, su www.fsitaliane.it (in italiano, inglese e Lingua italiana dei Segni), su www.fsnext.it e sulla pagina Linkedin del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di domenica 15 maggio 2022) ROMA – Undecennale per contribuire alla crescita del Paese. Sarà presentato16alla stazione ferroviaria di Roma Termini – (ore 11, Ala Mazzoniana, ingresso da Via Giovanni Giolitti, 34) ildel Gruppo FS Italiane. Intervengono Nicoletta Giadrossi, Presidente Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Luigi Ferraris, Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Sarà possibile seguire ladelanche in diretta streaming su www.ansa.it, su www.fsitaliane.it (in italiano, inglese e Lingua italiana dei Segni), su www.fsnext.it e sulla pagina Linkedin del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'articolo ...

