Frecce Tricolori | la Pattuglia Acrobatica Nazionale si è esibita oggi sui cieli di Genova

Advertising

Corriere : Frecce tricolori (inglesi) e star: anche Tom Cruise ed Helen Mirren al Giubileo della regina - TgrRaiLiguria : Domenica 15 maggio 2022 occhi al cielo per le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare @ItalianAirForce… - OmbraDuca : Oggi 15/5/22 frecce tricolori a Genova.......?????????? - GenovaQuotidian : Il video delle evoluzioni delle Frecce Tricolori viste da vicino - flaviotiravento : RT @RaiNews: La Pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare mancava nella città ligure da 13 anni, anche se in occasione dell'inaugurazi… -

Lesono tornate a Genova dopo 13 anni, l'ultima esibizione completa con le evoluzioni della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare nel 2009, anche se non bisogna dimenticare che ...In 20 mila, secondo il Comune, hanno assistito a Genova alle evoluzioni delle, che si sono esibite sulla città. Un modo anche per omaggiare l'aviatore Giorgio Parodi, fondatore della Moto Guzzi, a 100 anni dalla nascita del marchio automobilistico. La Pattuglia ...Le Frecce Tricolori hanno dipinto di verde, bianco e rosso il cielo di Genova. Una grande festa che ha portato sul lungomare migliaia di persone che si sono emozionate nel vedere l'esibizione della pa ...Arizona, bomba e per la prima volta sui cieli di Genova, la scintilla. Queste sono solo alcune delle evoluzioni che la pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare, le Frecce Tricolori, hanno compiu ...