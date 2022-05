FOTO – Lo striscione esposto dalla Curva A per Insigne (Di domenica 15 maggio 2022) Parole al miele da parte dei tifosi verso Lorenzo Insigne, i quali non hanno perso occasione per onorare il capitano esponendo due striscioni nel corso della cerimonia, avvenuta prima del fischio d’inizio in Napoli-Genoa. Infatti, poco prima dell’inizio del match, si è tenuta una bellissima cerimonia per dire addio a Lorenzo Insigne prima del suo trasferimento a Toronto. Il 24 azzurro è ormai un’icona del Napoli, in quanto calciatore e in quanto napoletano. Purtroppo però, la sua avventura azzurra è ormai giunta ai titoli di coda e per questo i tifosi hanno deciso di omaggiarlo. striscione Curva A per Lorenzo Insigne“Sarai sempre ricordato”: il saluta da parte della Curva A La Curva A, durante la cerimonia di addio, ha esposto uno ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 15 maggio 2022) Parole al miele da parte dei tifosi verso Lorenzo, i quali non hanno perso occasione per onorare il capitano esponendo due striscioni nel corso della cerimonia, avvenuta prima del fischio d’inizio in Napoli-Genoa. Infatti, poco prima dell’inizio del match, si è tenuta una bellissima cerimonia per dire addio a Lorenzoprima del suo trasferimento a Toronto. Il 24 azzurro è ormai un’icona del Napoli, in quanto calciatore e in quanto napoletano. Purtroppo però, la sua avventura azzurra è ormai giunta ai titoli di coda e per questo i tifosi hanno deciso di omaggiarlo.A per Lorenzo“Sarai sempre ricordato”: il saluta da parte dellaA LaA, durante la cerimonia di addio, hauno ...

