Forza Italia: in Lombardia Berlusconi sceglie Ronzulli, strappo con Gelmini (Di domenica 15 maggio 2022) Si complicano gli equilibri di potere in Forza Italia, il partito dell’ex premier, Silvio Berlusconi, accreditato dell’8-10% nei sondaggi. Il cavaliere ha nominato commissaria in Lombardia la fedelissima Licia Ronzulli, avversaria della ministra Maria Stella Gelmini. La titolale delle Autonomie nel Governo Draghi si è sfogata con coordinatore azzurro, Antonio Tajani, e lI Foglio ha svelato i dettagli dell’incontro. Licia Ronzulli, avrebbe detto Gelmini, “porterà allo sfascio il partito“. Tanto è bastato perché Silvio Berlusconi accelerasse la nomina del nuovo commissario regionale di Forza Italia in Lombardia. Fino a scegliere, contro le previsioni, la sua ... Leggi su velvetmag (Di domenica 15 maggio 2022) Si complicano gli equilibri di potere in, il partito dell’ex premier, Silvio, accreditato dell’8-10% nei sondaggi. Il cavaliere ha nominato commissaria inla fedelissima Licia, avversaria della ministra Maria Stella. La titolale delle Autonomie nel Governo Draghi si è sfogata con coordinatore azzurro, Antonio Tajani, e lI Foglio ha svelato i dettagli dell’incontro. Licia, avrebbe detto, “porterà allo sfascio il partito“. Tanto è bastato perché Silvioaccelerasse la nomina del nuovo commissario regionale diin. Fino are, contro le previsioni, la sua ...

Advertising

elio_vito : Dopo il 'Boia chi molla' del sindaco di Rieti, arriva quello di Trieste che definisce 'gentaglia' le associazioni f… - petergomezblog : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Forza Italia. Prossimo governo? L… - FDimarco : Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza @Inter ???? - Maurizio101112 : RT @carovana12: Prima: che bel culo Poi: ti palpo le tette Infine: ti violento. Siamo maschi! Per completezza di informazione: il Sindaco… - stanuspiano : lei deve tornarci in Italia per forza ?? -