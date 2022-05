Forza Italia, è muro contro muro: scontro e resa dei conti dopo la nomina di Licia Ronzulli (Di domenica 15 maggio 2022) Scontro e resa dei conti all’interno di Forza Italia. Silvio Berlusconi nomina la sua fedelissima Licia Ronzulli coordinatrice della Lombardia per Forza Italia, sostituendo Massimiliano Salini. Licia Ronzulli coordinatrice della Lombardia «Berlusconi ha nominato l’onorevole Massimiliano Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato– spiega una nota – a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivo Italiano, una realtà di eccellenza che da sempre guarda con attenzione a Forza Italia e che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 15 maggio 2022) Sdeiall’interno di. Silvio Berlusconila sua fedelissimacoordinatrice della Lombardia per, sostituendo Massimiliano Salini.coordinatrice della Lombardia «Berlusconi hato l’onorevole Massimiliano Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato– spiega una nota – a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivono, una realtà di eccellenza che da sempre guarda con attenzione ae che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle ...

