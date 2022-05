Forza Italia, Alessandro Sorte: “A Treviglio la carica dei 1300 azzurri” (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo. Forza Italia chiama e Alessandro Sorte risponde presente. Lunedì sera, in Fiera Treviglio, la chiamata alle armi dei 1000 azzurri voluti dal deputato bergamasco per aprire, anche nella bassa, la stagione politica. “Ci avviciniamo al voto e anche il mio partito che, in Italia e in Europa, rappresenta il grande movimento liberale, ci stiamo preparando per esserci e per comporre le liste elettorali. Ci saranno più di 1300 persone, tutto il mondo moderato, rappresentanti da Valbondione fino a Casirate”. Verranno ripresi i grandi temi della convention di Roma di inizio aprile? Queste tematiche sono le bandiere dell’area moderata che rappresentiamo. Su molte di queste, il nostro presidente ci aveva visto lungo e giusto. Quando lui mi ha chiamato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Bergamo.chiama erisponde presente. Lunedì sera, in Fiera, la chiamata alle armi dei 1000voluti dal deputato bergamasco per aprire, anche nella bassa, la stagione politica. “Ci avviciniamo al voto e anche il mio partito che, ine in Europa, rappresenta il grande movimento liberale, ci stiamo preparando per esserci e per comporre le liste elettorali. Ci saranno più dipersone, tutto il mondo moderato, rappresentanti da Valbondione fino a Casirate”. Verranno ripresi i grandi temi della convention di Roma di inizio aprile? Queste tematiche sono le bandiere dell’area moderata che rappresentiamo. Su molte di queste, il nostro presidente ci aveva visto lungo e giusto. Quando lui mi ha chiamato ...

Advertising

elio_vito : Dopo il 'Boia chi molla' del sindaco di Rieti, arriva quello di Trieste che definisce 'gentaglia' le associazioni f… - petergomezblog : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Forza Italia. Prossimo governo? L… - CarloCalenda : Conte fa un po’ di marketing elettorale come un Salvini qualsiasi. E come Forza Italia vs la Lega, il PD fa finta d… - MassimoMarchiol : @elio_vito @forza_italia Ma te ne vuoi andare - dolores20943592 : RT @FmMosca: LA MIA Siamo troppo separati. ??ALTERNATIVA ??ITALEXIT ??EXIT ??ITALIASOVRANA ??Etc etc Messi così sembriamo liste civetta per s… -