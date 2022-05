Forse non è equo paragonare il petto della donna a quello dell’uomo e reclamare parità di diritti nell’esporlo (Di domenica 15 maggio 2022) Accade a Berlino ai bordi di una piscina per bambini. Una bella signora di 38 anni col figlio si toglie la camicetta e rimane a seno nudo. Ma persino nella patria del nudismo, il servizio di sicurezza la costringe a vestirsi perché il regolamento del locale lo vieta. Col quesito perché agli uomini è concesso di stare a torso nudo e alle donne no? si finisce in tribunale reclamando la parità di diritti. Anticipando il processo, si apre in tutto il mondo un intrigante dibattito etico. Il petto della donna è uguale a quello dell’uomo, pur essendo considerato un simbolo sessuale? Anziché perseguitare con sanzioni l’amante con cui ha due figli, bisognerebbe coinvolgerla perché converta Putin Una bella donna, soprattutto se il beneficiario è settantenne, può ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) Accade a Berlino ai bordi di una piscina per bambini. Una bella signora di 38 anni col figlio si toglie la camicetta e rimane a seno nudo. Ma persino nella patria del nudismo, il servizio di sicurezza la costringe a vestirsi perché il regolamento del locale lo vieta. Col quesito perché agli uomini è concesso di stare a torso nudo e alle donne no? si finisce in tribunale reclamando ladi. Anticipando il processo, si apre in tutto il mondo un intrigante dibattito etico. Ilè uguale a, pur essendo considerato un simbolo sessuale? Anziché perseguitare con sanzioni l’amante con cui ha due figli, bisognerebbe coinvolgerla perché converta Putin Una bella, soprattutto se il beneficiario è settantenne, può ...

Glongari : Robert #Lewandowski: 'È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il #Bayern. Non posso dire al 100%… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti @OggiEvoMedio @FartFromAmerika @11BRANCO @AlexAle2727 Questo c'era. Una volta deciso di stare al g… - gippu1 : Cinque cose che forse non sapete o non ricordate del gol di Agueroooooooo (cit. del telecronista BBC Martin Tyler)… - ba_ma1973 : RT @La_Ri71: Ci sono affetti che non nascono ma non muoiono nemmeno. Stanno lì, sospesi in un limbo, adagiati delicatamente tra un forse e… - LaFalconara : @unicornpolyglot @NullOthersider @patrizia @Lizzie_Tito Non è reversibile nella realtà. Teoricamente, forse, ma nel… -