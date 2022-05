Formazioni ufficiali Cadice-Real Madrid | Liga 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 15 maggio 2022) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato de La. La squadra di Carlo Ancelotti si è già assicurata il titolo, ma vuole un’altra vittoria contro il, a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Chi vincerà? Fischio d’inizio fissato per le ore 19.30 di domenica 15 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.