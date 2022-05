Football americano, IFL 2022: la week 10 vede il successo dei Seamen sui Guelfi, quindi vincono Dolphins e Warriors (Di domenica 15 maggio 2022) Risultati importanti dalla decima settimana della Italian Football League 2022. In vetta vittoria di capitale importanza per i Seamen Milano che, in un match da 103 punti totali, superano i Guelfi Firenze, salendo 7-0 in stagione. Negli altri match, importante vittoria dei Warriors Bologna contro i Rhinos Milano, mentre i Dolphins Ancona passano in scioltezza in casa dei Vipers Modena. Seamen Milano – Guelfi Firenze 56-47: una gara letteralmente pirotecnica tra questi due squadroni, con Milano che tocca il 56-47 e chiude il quarto quarto sul parziale di 0-0 gestendo la situazione. Il primo periodo vede i milanesi volare subito sul 21-7 con i td pass di Zahradka per Castle (2 volte) e con una sua corsa in prima persona, mentre i ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Risultati importanti dalla decima settimana della ItalianLeague. In vetta vittoria di capitale importanza per iMilano che, in un match da 103 punti totali, superano iFirenze, salendo 7-0 in stagione. Negli altri match, importante vittoria deiBologna contro i Rhinos Milano, mentre iAncona passano in scioltezza in casa dei Vipers Modena.Milano –Firenze 56-47: una gara letteralmente pirotecnica tra questi due squadroni, con Milano che tocca il 56-47 e chiude il quarto quarto sul parziale di 0-0 gestendo la situazione. Il primo periodoi milanesi volare subito sul 21-7 con i td pass di Zahradka per Castle (2 volte) e con una sua corsa in prima persona, mentre i ...

Advertising

OA_Sport : Football americano, IFL 2022: la week 10 vede il successo dei Seamen sui Guelfi, quindi vincono Dolphins e Warriors - VincenzoPros : @valfurla È un po' come il wrestling o il football americano, molto spettacolo e tante regole. - moretti_arianna : RT @aedan83: L'Azerbaigian ragazzetto di un qualsiasi film liceale americano che si strugge di dolore per la ragazzetta che lo ha lasciato… - aedan83 : L'Azerbaigian ragazzetto di un qualsiasi film liceale americano che si strugge di dolore per la ragazzetta che lo h… - Moussolinho : Oggi non segneremmo manco con le porte del football americano -