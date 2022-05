Fonderia Azovstal | le scritte dei russi sulle bombe | agghiacciante | cosa state leggendo

Advertising

Liberoquotidiano.it

Siamo all'81esimo giorno di guerra. L'Ucraina trionfa agli Eurovision con la Kalush Orchestra, vittoria dal forte sapore simbolico. Ad, l'evacuazione dellasi fa sempre più difficile. Colloquio tra il presidente finlandese Niinisto e Putin, con il primo che conferma l'intenzione di voler entrare nella Nato. Ore 13.La denuncia è piovuta intorno alle 9 del mattino, ora italiana: 'Per la prima volta gli invasori russi hanno lanciato bombe al fosforo o incendiarie sull'acciaieriaa Mariupol '. E riferirlo è stato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko , le cui parole sono state rilanciate dalle agenzie ucraine. 'Gli occupanti hanno usato per la prima volta ... Fonderia Azovstal "colpita con bombe al fosforo": ecco il video del crimine russo Per Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco della città, "l'inferno è sceso sulla terra, ad Azovstal". "Intorno alle 4.30 una struttura militare è stata colpita con un… Leggi ...Friuli Venezia Giulia Liguria Marche ...