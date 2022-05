Advertising

La Gazzetta dello Sport

"Una vita rovesciata', titolo della sua autobiografia, è perfetto anche per raccontare il nuovo capitolo. Francesco, terzo cannoniere di sempre della Samp, dopo Mancini e Vialli, ha finito da poco di scontare la squalifica di 12 anni per doping. E alla tenera età di 47 anni è tornato a giocare: in Eccellenza,...... "MENTALMENTE HO CEDUTO..." Ed è stato proprio in quei giorni che Francescoè apparso troppo debole di fronte alle tentazioni che lo circondavano: "Lì mentalmente ho ceduto e ho. La ... Flachi: "Ho sbagliato e ho pagato. Adesso voglio aiutare i giovani" Francesco Flachi, attaccante della Sampdoria, si è raccontato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: le sue parole sul libro e i ricordi Francesco Flachi, attaccante della Sampdoria, si è raccontato ...