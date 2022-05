Fioretto: fantastico bis per Marini in Coppa del Mondo, Foconi è terzo (Di domenica 15 maggio 2022) Il Fioretto azzurro continua a vincere: nella tappa di Coppa del Mondo a Incheon (Sud Corea) Tommaso Marini ha fatto il bis dopo il trionfo di Belgrado e sul podio sale anche il compagno di squadra ... Leggi su gazzetta (Di domenica 15 maggio 2022) Ilazzurro continua a vincere: nella tappa didela Incheon (Sud Corea) Tommasoha fatto il bis dopo il trionfo di Belgrado e sul podio sale anche il compagno di squadra ...

