Finlandia-Svezia nella Nato. Mosca minaccia reazioni. Ma ora Ankara apre (un po') (Di domenica 15 maggio 2022) Erdogan diventa possibilista ma chiede il bando del Pkk. Cavusoglu rimane scettico. Helsinki: "La nostra sicurezza è minacciata dopo l’Ucraina." Il negoziatore di Kiev Podolyak "I nuovi confini dell’Alleanza? Arriverà a San Pietroburgo..." Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) Erdogan diventa possibilista ma chiede il bando del Pkk. Cavusoglu rimane scettico. Helsinki: "La nostra sicurezza èta dopo l’Ucraina." Il negoziatore di Kiev Podolyak "I nuovi confini dell’Alleanza? Arriverà a San Pietroburgo..."

martaottaviani : Mini thread 1/ Breve commento sulle parole di #Erdogan, che pone dubbi sulla possibile adesione della #Svezia e del… - demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - lupazzottu : RT @GiovaQuez: Capuozzo: 'Con Finlandia e Svezia nella Nato si alza la tensione, è una scelta poco saggia per l'occidente. Sarebbe più bell… - stefano_flare : @StefanoPutinati Perché gli rompe la retorica che spargono da settant’anni “Finlandia e Svezia non sono nella NATO e stanno benissimo” -