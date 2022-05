Finlandia nella Nato, Putin e la reazione "a sorpresa" (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Russia, Vladimir Putin, è stato "calmo e freddo" quando la Finlandia lo ha informato della sua decisione di fare domanda per l'adesione alla Nato. Mentre informava la Russia della decisione della Finlandia di fare domanda per l'adesione alla Nato, il presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinisto si è detto sorpreso dalla reazione calma del presidente Vladimir Putin. "In realtà, la sorpresa è stata che l'ha presa con tanta calma", ha detto alla Cnn. "Ma nella politica di sicurezza, specialmente parlando con la Russia, devi tenere a mente che quello che Putin ha detto non significa che non bisogna stare in allerta". Secondo Niinisto, "finora, sembra che non ci siano ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Russia, Vladimir, è stato "calmo e freddo" quando lalo ha informato della sua decisione di fare domanda per l'adesione alla. Mentre informava la Russia della decisione delladi fare domanda per l'adesione alla, il presidente della Repubblica Finlandese Sauli Niinisto si è detto sorpreso dallacalma del presidente Vladimir. "In realtà, laè stata che l'ha presa con tanta calma", ha detto alla Cnn. "Mapolitica di sicurezza, specialmente parlando con la Russia, devi tenere a mente che quello cheha detto non significa che non bisogna stare in allerta". Secondo Niinisto, "finora, sembra che non ci siano ...

Advertising

riotta : Per ingresso #Finlandia #Svezia nella @NATO tanti alzeranno il prezzo, per primo l'astuto leader turco #Erdogan . M… - repubblica : Salvini alla convention della Lega: 'No all'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia' - martaottaviani : Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele doman… - Cesare14931834 : RT @dariodangelo91: Il partito socialdemocratico di #Svezia dice sì all'ingresso nella #NATO. Si tratta del partito di governo a Stoccolma.… - griso135 : RT @PietroSalvatori: Quindi Salvini: -non vuole Svezia e Finlandia nella Nato -vuole pagare il gas in rubli -non vuole più inviare armi all… -