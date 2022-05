Finlandia e Svezia nella Nato, cosa c'è dietro davvero: quello che non vi raccontano (Di domenica 15 maggio 2022) Oggi la Finlandia ha ufficializzato l'intenzione di presentare richiesta per entrare nella Nato. La Svezia potrebbe seguirla la prossima settimana. Tra un attimo parleremo della Finlandia. E del perché oggi il suo Parlamento, abbandonando la storica neutralità di questo Stato, voterà sì alla procedura con cui il suo governo vorrebbe aderire alla Nato, la quale organizzazione a sua volta farebbe un gigantesco affare dal punto di vista strategico-militare, essendo il Paese dei Laghi in grado in poche ore di mobilitare un milione di soldati bene addestrati (su 5,5 milioni di abitanti), e con armamenti convenzionali di prim'ordine. Altro che Ucraina. Diverrebbe il 31° Stato, ma entrerebbe nella Top Five, e forse anche più su: la sua Armata fornirebbe infatti, lungo 1300 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Oggi laha ufficializzato l'intenzione di presentare richiesta per entrare. Lapotrebbe seguirla la prossima settimana. Tra un attimo parleremo della. E del perché oggi il suo Parlamento, abbandonando la storica neutralità di questo Stato, voterà sì alla procedura con cui il suo governo vorrebbe aderire alla, la quale organizzazione a sua volta farebbe un gigantesco affare dal punto di vista strategico-militare, essendo il Paese dei Laghi in grado in poche ore di mobilitare un milione di soldati bene addestrati (su 5,5 milioni di abitanti), e con armamenti convenzionali di prim'ordine. Altro che Ucraina. Diverrebbe il 31° Stato, ma entrerebbeTop Five, e forse anche più su: la sua Armata fornirebbe infatti, lungo 1300 ...

Advertising

riotta : Per ingresso #Finlandia #Svezia nella @NATO tanti alzeranno il prezzo, per primo l'astuto leader turco #Erdogan . M… - christianrocca : Putin ha dichiarato guerra alla democrazia liberale, e i nostri liberaldemocratici mangiano il gelato… - repubblica : Salvini alla convention della Lega: 'No all'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia' - Magda_mavi : RT @GiuliaCortese1: Ma perché vi dà così fastidio se #Finlandia e #Svezia entrano nella #Nato? Vi rubano il lavoro? - carnevale51 : RT @Misurelli77: In Finlandia e Svezia stanno ridendo a crepapelle da diverse ore... -