Finlandia e Nato, premier Marin: "Minaccia nucleare Russia molto seria"

Helsinki, 15 mag. (Adnkronos) - La Minaccia nucleare della Russia "è molto seria". Anche per questo, la Finlandia vuole entrare nella Nato. "Non avremmo fatto questa scelta se non avessimo che rafforza la nostra sicurezza nazionale: la Minaccia nucleare è molto seria ma non può essere isolata a una singola regione". Lo ha detto la premier della Finlandia Sanna Marin, secondo cui "essere nella Nato ci darà sicurezza, perché l'Alleanza atlantica ha anche armi nucleari e ci sarebbe una risposa se la Russia le usasse". Dunque, ha ribadito parlando dell'ingresso della Finlandia nella Nato,

