FIFA 22 TOTS TOKEN SWAPS TRACKER: come ottenere i gettoni! (Di domenica 15 maggio 2022) Tornano anche in occasione delle Squadre della Stagione gli “SWAPS”! Anche durante i TOTS i player avranno la possibilità di riscattare dei premi completando speciali SBC ed obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane! Ognuna di queste Sfide Creazione Rosa e obiettivi permetterà di ottenere un “TOKEN”, ossia un gettone, che dovrà poi essere utilizzato per completare le SBC degli Scambi TOTS! Ecco il comunicato ufficiale di EA Sports: Tornano gli scambi, con due programmi a tema TOTS durante i quali potrai ottenere gettoni con cui riscattare premi. Accedi a FUT dal 6 al 27 maggio, alle 18:00 UTC, per ottenere il primo dei 25 gettoni Scambi TOTS #1. Potrai ottenerne altri completando le Sfide ... Leggi su imiglioridififa (Di domenica 15 maggio 2022) Tornano anche in occasione delle Squadre della Stagione gli “”! Anche durante ii player avranno la possibilità di riscattare dei premi completando speciali SBC ed obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane! Ognuna di queste Sfide Creazione Rosa e obiettivi permetterà diun “”, ossia un gettone, che dovrà poi essere utilizzato per completare le SBC degli Scambi! Ecco il comunicato ufficiale di EA Sports: Tornano gli scambi, con due programmi a temadurante i quali potraigettoni con cui riscattare premi. Accedi a FUT dal 6 al 27 maggio, alle 18:00 UTC, peril primo dei 25 gettoni Scambi#1. Potrai ottenerne altri completando le Sfide ...

