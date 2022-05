FIFA 22: SBC Da Costa VS Goldson Showdown UEL – Annunciate due nuove carte speciali (Di domenica 15 maggio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Danny Da Costa e Connor Goldson Showdown della modalità FIFA 22 Ultimate Team. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC Danny Da Costa Showdown Germania Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Germania Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 15 maggio 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare ledi Danny Dae Connordella modalità22 Ultimate Team.fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC Danny DaGermania Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Germania Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW) Valutazione squadra min.: ...

