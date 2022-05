Advertising

LocalPage3 : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - fisco24_info : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa: (Adnkronos) - Ieri lo sfogo con Tajani a Sorrento: 'Rimozione surre… - italiaserait : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - TV7Benevento : Fi, caso Salini scuote partito: Gelmini delusa - - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Ilscuote Forza Italia. La 'rimozione' del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di Arcore, ha colto ...Come se non fossero bastati i problemi degli ultimi mesi, a far scoppiare l'ultimoè stato lo ... appunto la sua fedelissima Ronzulli che prende il posto dell'onorevole Massimiliano. Una ...(Adnkronos) – Il caso Salini scuote Forza Italia. La ‘rimozione’ del coordinatore regionale in Lombardia del partito Massimiliano Salini, che ieri è stato sostituito da Licia Ronzulli, fedelissima di ...Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Silvio Berlusconi ha nominato l onorevole Massimiliano Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato ...