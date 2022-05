Festa della pecora gigante bergamasca, i pastori: “Così vogliamo rilanciare il mestiere” (Di domenica 15 maggio 2022) Spirano. Ottimo esordio per la prima Festa della pecora gigante bergamasca: sabato 14 maggio, pastori da ogni dove hanno raggiunto il Palaspirà per prendere parte all’evento. Le numerose iniziative e la cucina con proposte di gastronomia locale hanno richiamato grandi e piccini, avvicinandoli a un mondo tanto vasto quanto, purtroppo, ancora troppo poco valorizzato. Un’occasione importante per il mondo della pastorizia che vive e resiste grazie alla passione di uomini e donne che credono fortemente nel loro lavoro. Persone come Danilo Agostini, pastore “da una vita”, la cui famiglia si dedica a questa professione da ben cinque generazioni. “Noi – esordisce – dedichiamo la vita alle nostre pecore, le conduciamo giorno e notte senza mai stancarci. Sono la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 15 maggio 2022) Spirano. Ottimo esordio per la prima: sabato 14 maggio,da ogni dove hanno raggiunto il Palaspirà per prendere parte all’evento. Le numerose iniziative e la cucina con proposte di gastronomia locale hanno richiamato grandi e piccini, avvicinandoli a un mondo tanto vasto quanto, purtroppo, ancora troppo poco valorizzato. Un’occasione importante per il mondozia che vive e resiste grazie alla passione di uomini e donne che credono fortemente nel loro lavoro. Persone come Danilo Agostini, pastore “da una vita”, la cui famiglia si dedica a questa professione da ben cinque generazioni. “Noi – esordisce – dedichiamo la vita alle nostre pecore, le conduciamo giorno e notte senza mai stancarci. Sono la ...

Advertising

gualtierieurope : Dopo 2 anni di stop per la pandemia, oggi torna a #Roma “La Notte dei Musei”. Dalle 20 alle 2 aperti in via straord… - Pontifex_it : Oggi, in tanti Paesi, si celebra la Festa della mamma. Ricordiamo con affetto le nostre mamme, anche quelle che non… - matteorenzi : Buona festa della Mamma ?? #festadellamamma - AlessioViscardi : RT @AGTW_it: ??????Grande festa a #Torino dopo l'annuncio della vittoria dell' #Ucraina con la #KalushOrchestra all' #Eurovision. ???????????? Cent… - buubbusettete : @onordelvero2 ???? Post pranzo, cucina. Non ricordo il giorno. Lei con un pentolone in mano va verso il corridoio, lu… -