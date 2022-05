Ferrari, Red Bull e Mercedes: punti di forza, difetti, sviluppi in arrivo, sospetti e circuiti favorevoli. Cosa diranno le prossime gare di F1 (Di domenica 15 maggio 2022) La vittoria di Imola? No, non era un’anomalia. Questa Red Bull è molto forte e fa paura. Non può che essere altrimenti, se Max Verstappen si è preso tutto quello che c’era da vincere in questo avvio di Mondiale (compresa la Sprint Race di Imola), escludendo i ritiri di Sakhir e Melbourne che hanno confermato la bravura e l’affidabilità di una Ferrari competitiva, ma ora distanziata di due decimi. E tra i tifosi del Cavallino è iniziato così a farsi largo un po’ di timore, che in due gare ha coperto il grande (e giusto) entusiasmo generatosi dopo due stagioni nelle retrovie. Ma nulla che non si possa recuperare, specie se fra due domeniche a Barcellona sarà in arrivo un pacchetto evolutivo importante da parte di Maranello. Ferrari, consumo delle gomme da migliorareGli ultimi appuntamenti, intanto, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) La vittoria di Imola? No, non era un’anomalia. Questa Redè molto forte e fa paura. Non può che essere altrimenti, se Max Verstappen si è preso tutto quello che c’era da vincere in questo avvio di Mondiale (compresa la Sprint Race di Imola), escludendo i ritiri di Sakhir e Melbourne che hanno confermato la bravura e l’affidabilità di unacompetitiva, ma ora distanziata di due decimi. E tra i tifosi del Cavallino è iniziato così a farsi largo un po’ di timore, che in dueha coperto il grande (e giusto) entusiasmo generatosi dopo due stagioni nelle retrovie. Ma nulla che non si possa recuperare, specie se fra due domeniche a Barcellona sarà inun pacchetto evolutivo importante da parte di Maranello., consumo delle gomme da migliorareGli ultimi appuntamenti, intanto, hanno ...

