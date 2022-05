“Fermiamoci, fermiamoci!”: allarme rosso a Raiuno, incidente diplomatico in diretta [VIDEO] (Di domenica 15 maggio 2022) Momento surreale in diretta su Raiuno: la conduttrice blocca il servizio e scoppia il battibecco in studio. Raiuno (fonte youtube)I panni sporchi si lavano solitamente in famiglia. Così non è stato stamani nello studio di un noto programma di intrattenimento di Raiuno. Si tratta del format “Unomattina in famiglia“, spin-off festivo della classica versione di “Unomattina”. Nello studio 1 di via Teulada, Monica Setta e Tiberio Timperi si contendono il parterre del programma, inscenando talvolta accesi battibecchi a favore di telecamera. Sul rapporto tra i due si discute da tempo: sebbene i due anchorman lavorino spalla a spalla dal settembre del 2020, non si sono mai risparmiati frecciatine al vetriolo e pubbliche ripicche. L’ultimo episodio è legato all’Eurovision Song Contest, la cui finale è andata in onda ieri sera: ... Leggi su specialmag (Di domenica 15 maggio 2022) Momento surreale insu: la conduttrice blocca il servizio e scoppia il battibecco in studio.(fonte youtube)I panni sporchi si lavano solitamente in famiglia. Così non è stato stamani nello studio di un noto programma di intrattenimento di. Si tratta del format “Unomattina in famiglia“, spin-off festivo della classica versione di “Unomattina”. Nello studio 1 di via Teulada, Monica Setta e Tiberio Timperi si contendono il parterre del programma, inscenando talvolta accesi battibecchi a favore di telecamera. Sul rapporto tra i due si discute da tempo: sebbene i due anchorman lavorino spalla a spalla dal settembre del 2020, non si sono mai risparmiati frecciatine al vetriolo e pubbliche ripicche. L’ultimo episodio è legato all’Eurovision Song Contest, la cui finale è andata in onda ieri sera: ...

Advertising

dilorenzogiofk : @leclercfake fermiamoci i numeri sono troppi - zazoomblog : “Fermiamoci” lite in diretta a Uno Mattina? La reazione dei fan - #“Fermiamoci” #diretta #Mattina? - Toni_ct_1 : RT @Emilystellaemi2: QUALCOSA STA CAMBIANDO, NON FERMIAMOCI.??????? - Emilystellaemi2 : QUALCOSA STA CAMBIANDO, NON FERMIAMOCI.??????? - Antonel57967586 : ???? Ragazzi oiiii ma che state facendo....vi vedo??... vi siete fermati... tutti a streamareeeee / comprare e votare… -