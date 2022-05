Fagioli saluta la Cremonese? Ecco il lungo messaggio del giovane centrocampista

(Di domenica 15 maggio 2022) Nicolòha scritto unallae i suoi tifosi:le parole delSu Instagram, Nicolòha scritto unallae i suoi tifosi.le parole del: «È giunto il momento di scrivere due parole per questa annata. La prima cosa mi viene in mente è che sabato, il giorno dopo la vittoria a Como e la promozione in serie A mi sono alzato dal letto con un vuoto dentro. Perché un anno così speri non finisca mai. È stata un’annata indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. I compagni sono stati magici e li ho amati tutti dal primo giorno. Uno ...

ROMA, 06 MAG - Promozione diretta in serie A per il Lecce e per la Cremonese. Il Monza - sconfitto in casa del Perugia -va ai playoff. Sono questi i verdetti dell'ultima giornata del campionato di ser ...