Eurovision, Zelensky dopo il trionfo dell’Ucraina: «La prossima edizione a Mariupol» (Di domenica 15 maggio 2022) «Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa». Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha salutato la vittoria all’Eurovision della Kalush Orchestra. «L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision, per la terza volta nella sua storia. E, credo, non per l’ultima. Faremo tutto il possibile affinché possa essere Mariupol la città ospitante». Nel corso della finale di ieri, la band ucraina ha lanciato un appello in diretta tv: «Per favore salvate Mariupol’, salvate l’Azovstal, ora!». In precedenza, Zelensky aveva chiesto che tutta l’Europa votasse la Kalush Orchestra. Leggi anche: L’Ucraina trionfa all’Eurovision. Vincono i Kalush Orchestra: «L’anno prossimo saremo felici di ospitarvi». Italia al sesto ... Leggi su open.online (Di domenica 15 maggio 2022) «Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa». Con queste parole il presidente ucraino Volodymyrha salutato la vittoria all’della Kalush Orchestra. «L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’, per la terza volta nella sua storia. E, credo, non per l’ultima. Faremo tutto il possibile affinché possa esserela città ospitante». Nel corso della finale di ieri, la band ucraina ha lanciato un appello in diretta tv: «Per favore salvate’, salvate l’Azovstal, ora!». In precedenza,aveva chiesto che tutta l’Europa votasse la Kalush Orchestra. Leggi anche: L’Ucraina trionfa all’. Vincono i Kalush Orchestra: «L’anno prossimo saremo felici di ospitarvi». Italia al sesto ...

Advertising

fattoquotidiano : EUROVISION / IL VIDEOMESSAGGIO DI ZELENSKY 'Europa, vota la Kalush Orchestra“ [GUARDA] #Eurovision #ESCita #ESC2022 - Adnkronos : #Zelensky scende in campo per la 'Kalush Orchestra'. #Eurovision2022 - repubblica : Eurovision il presidente ucraino Zelensky con un video invita a votare Kalush Orchestra - MariaAversano1 : RT @serebellardinel: Anche a #Eurovision2022 #Zelensky invita a votare l’#Ucraina con un video! Asfissiante, ha rotto davvero i coglioni! B… - Sbrn65 : RT @marioadinolfi: Avete seguito per giorni una roba in cui si sapeva che doveva vincere l’Ucraina per mandare il solito decisivo messaggio… -