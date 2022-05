Eurovision, vince l’Ucraina con la Kalush Orchestra. Oltre la musica la speranza della pace (Di domenica 15 maggio 2022) l’Ucraina, con i Kalush e la loro Stefania, vince l’Eurovision Song Contest 2022. Ha vinto la pace. Un messaggio di unione, di solidarietà tra nazioni, tra popoli, un messaggio di fratellanza sale potente, potentissimo dal palco del Pala Olimpico di Torino. La musica è contro la guerra, la musica unisce. La musica regala sensazioni che nessuna arma potrà mai contrastare. “Grazie per sostenerci. Questa vittoria è per tutti gli ucraini, Slava Ukraïni!” urla il frontman della Kalush Orchestra, Oleh Psjuk. L’emozione è grande, hanno vinto per se stessi, ma soprattutto per il loro Paese, per quella terra martoriata dove uomini e donne e bambini continuano a morire, ogni giorno a causa di una guerra senza ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 15 maggio 2022), con ie la loro Stefania,l’Song Contest 2022. Ha vinto la. Un messaggio di unione, di solidarietà tra nazioni, tra popoli, un messaggio di fratellanza sale potente, potentissimo dal palco del Pala Olimpico di Torino. Laè contro la guerra, launisce. Laregala sensazioni che nessuna arma potrà mai contrastare. “Grazie per sostenerci. Questa vittoria è per tutti gli ucraini, Slava Ukraïni!” urla il frontman, Oleh Psjuk. L’emozione è grande, hanno vinto per se stessi, ma soprattutto per il loro Paese, per quella terra martoriata dove uomini e donne e bambini continuano a morire, ogni giorno a causa di una guerra senza ...

