Eurovision, Scanzi travolto dagli insulti. Sorpresa a Domenica In (Di domenica 15 maggio 2022) A Domenica In is parla dell'Eurovision Song Contest culminato con la vittoria degli ucraini Kalush Orchestra e della loro "Stefania". Domenica 15 maggio nel salotto di Mara Venier si analizza la mancata vittoria degli italiani, Mahmood e Blanco ma anche di Achille Lauro, in gara per San Marino. A discettare di musica e a dare i voti alle performance sono la discografica Mara Maionchi, l'autore televisivo Marino Bartoletti e il giornalista Andrea Scanzi. La prima volta di Lauro all'Eurofestival col brano Stripper è stata deludente, dicono un po' tutti i commentatori. Insomma, tanto fumo come il toro meccanico e poco arrosso, leggasi musica e testi. I tre tenori della critica arrivano poi a trattare il sesto posto di Mahmood e Blanco. "Non hanno vinto per vari motivi. Innanzitutto, far vincere l'Italia per due ... Leggi su iltempo (Di domenica 15 maggio 2022) AIn is parla dell'Song Contest culminato con la vittoria degli ucraini Kalush Orchestra e della loro "Stefania".15 maggio nel salotto di Mara Venier si analizza la mancata vittoria degli italiani, Mahmood e Blanco ma anche di Achille Lauro, in gara per San Marino. A discettare di musica e a dare i voti alle performance sono la discografica Mara Maionchi, l'autore televisivo Marino Bartoletti e il giornalista Andrea. La prima volta di Lauro all'Eurofestival col brano Stripper è stata deludente, dicono un po' tutti i commentatori. Insomma, tanto fumo come il toro meccanico e poco arrosso, leggasi musica e testi. I tre tenori della critica arrivano poi a trattare il sesto posto di Mahmood e Blanco. "Non hanno vinto per vari motivi. Innanzitutto, far vincere l'Italia per due ...

