Eurovision, prof di Amici furiosa: ecco perché l’Italia non ha vinto (Di domenica 15 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Eurovision, una delle prof di Amici furiosa sui social dopo il risultato: non doveva andare così, ecco con chi ce l’ha. Si è appena conclusa la finale del festival musicale europeo e sono stati tantissimi i telespettatori che hanno commentato minuto per minuto la serata. Tra questi c’è Anna Pettinelli che è una vera esperta Leggi su youmovies (Di domenica 15 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., una delledisui social dopo il risultato: non doveva andare così,con chi ce l’ha. Si è appena conclusa la finale del festival musicale europeo e sono stati tantissimi i telespettatori che hanno commentato minuto per minuto la serata. Tra questi c’è Anna Pettinelli che è una vera esperta

Advertising

prof_povero : RT @MelanyHamilton_: i “competenti” che fino a ieri pensavano che eurovision fosse una marca di occhiali, oggi tutti espertoni che discetta… - AlfredoArtusi : RT @jxgiuliano: -'Prof Orsini #Eurovision lo ha vinto l'Ucraina' -'bla,bla,bla,bla...' - sophiozz : Riguardo alle polemiche di ieri sull’Eurovision, il mio prof direbbe semplicemente che ogni cosa è politica Quindi anche meno - buzugao : RT @jxgiuliano: -'Prof Orsini #Eurovision lo ha vinto l'Ucraina' -'bla,bla,bla,bla...' - prof_povero : RT @Lukadiarde: Marta Ottaviani non ha speso un tuit sull’assassinio di #ShireenAbuAqla in compenso ha fatto la cronaca minuto per minuto d… -