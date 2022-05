Eurovision, paura per Laura Pausini durante la sua assenza! La ricostruzione dei fatti (Di domenica 15 maggio 2022) Momenti di tensione ieri per Laura Pausini, nota cantante italiana e conduttrice per la prima volta negli Eurovision Song Contest 2022 Ieri sera si è conclusa la splendida kermesse canora internazionale degli Eurovision Song Contest 2022. L’evento, organizzato dall’Italia e svoltosi a Torino, ha avuto un grande successo artistico e di pubblico. La vittoria del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 15 maggio 2022) Momenti di tensione ieri per, nota cantante italiana e conduttrice per la prima volta negliSong Contest 2022 Ieri sera si è conclusa la splendida kermesse canora internazionale degliSong Contest 2022. L’evento, organizzato dall’Italia e svoltosi a Torino, ha avuto un grande successo artistico e di pubblico. La vittoria del L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

trash_italiano : CI SIAMO RAGAZZI. HO PAURA. #Eurovision #EscIta #Esc2022 - Corriere : Paura per Laura Pausini: ha un calo di pressione e deve lasciare la diretta per venti minuti - anto_galli4 : RT @AuroraLittleSun: Alcuni dei miei compagni universitari sono commossi per la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision... Io di quelli inizi… - monikindaaaa : RT @AuroraLittleSun: Alcuni dei miei compagni universitari sono commossi per la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision... Io di quelli inizi… - Matthew20499221 : RT @AuroraLittleSun: Alcuni dei miei compagni universitari sono commossi per la vittoria dell'Ucraina all'Eurovision... Io di quelli inizi… -