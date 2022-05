EUROVISION, LA RAI BRINDA: “L’AZIENDA SI CONFERMA ATTORE DI PRIMO PIANO NEL MONDO” (Di domenica 15 maggio 2022) I vertici Rai, per voce della presidente Marinella Soldi e dell’ad Carlo Fuortes, festeggiano l’impeccabile bilancio dell’EUROVISION Song Contest 2022. Dichiarazione di Marinella Soldi, Presidente Rai “EUROVISION Song Contest 2022 è riuscito a cogliere appieno lo spirito del momento e i risultati di ascolto – di tutte le serate e della finale in particolare – lo mostrano con chiarezza. Sono stati soprattutto i giovani a seguire con passione la gara, in tv , in radio, in streaming, sui social e a decretare, con il televoto, la vittoria dell’Ucraina: una scelta che, insieme all’apprezzamento per la canzone in gara, rispecchia anche la volontà di pace dei popoli d’Europa”. “La Rai è orgogliosa di aver realizzato, insieme all’ EBU, unione dei media europei di servizio pubblico, uno show tecnicamente grandioso, con un’impronta creativa forte. Il lavoro è ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 15 maggio 2022) I vertici Rai, per voce della presidente Marinella Soldi e dell’ad Carlo Fuortes, festeggiano l’impeccabile bilancio dell’Song Contest 2022. Dichiarazione di Marinella Soldi, Presidente Rai “Song Contest 2022 è riuscito a cogliere appieno lo spirito del momento e i risultati di ascolto – di tutte le serate e della finale in particolare – lo mostrano con chiarezza. Sono stati soprattutto i giovani a seguire con passione la gara, in tv , in radio, in streaming, sui social e a decretare, con il televoto, la vittoria dell’Ucraina: una scelta che, insieme all’apprezzamento per la canzone in gara, rispecchia anche la volontà di pace dei popoli d’Europa”. “La Rai è orgogliosa di aver realizzato, insieme all’ EBU, unione dei media europei di servizio pubblico, uno show tecnicamente grandioso, con un’impronta creativa forte. Il lavoro è ...

