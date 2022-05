Eurovision, boom di ascolti per la finale: oltre 6,5 milioni di telespettatori e il 41,9% di share (Di domenica 15 maggio 2022) boom di ascolti per la finale dell' Eurovision Song Contest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la diretta dal Pala Olimpico di Torino è stata seguita ieri sera su Rai1 (... Leggi su leggo (Di domenica 15 maggio 2022)diper ladell'Song Contest, che ha incoronato vincitori gli ucraini della Kalush Orchestra: la diretta dal Pala Olimpico di Torino è stata seguita ieri sera su Rai1 (...

Advertising

IlContiAndrea : Boom per la Finale di #Eurovision ?? 6.590.000 telespettatori e 41.90% di share Bravi tutti! #Escita #ESC2022 - repubblica : Eurovision, boom di ascolti per la finale: 6,6 milioni di spettatori, 42 per cento di share - DrApocalypse : Eurovision 2022, finale boom con 6.590.000 telespettatori e il 42% di share - LissyNeumair : RT @IlContiAndrea: Boom per la Finale di #Eurovision ?? 6.590.000 telespettatori e 41.90% di share Bravi tutti! #Escita #ESC2022 https:/… - ErikaMandorlini : Con la tv spunta ti credo che #eurovision ha il boom di ascolti -