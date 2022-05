Eurovision, attivisti di Extinction Rebellion bloccano il traffico davanti al Pala Alpitour di Torino: “Il pianeta sta morendo” – Video (Di domenica 15 maggio 2022) “La musica unisce i popoli e le culture, e può portare quel messaggio urgentissimo che i governi e i media falliscono nel portare alle persone, cioè che il pianeta sta morendo”. Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno protestato davanti al Pala Alpitour di Torino, a poche ore dalla serata finale dell’Eurovision. “Music declares climate emergency”, recitava uno degli striscioni srotolati dai manifestanti, che si sono seduti in strada bloccando il traffico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) “La musica unisce i popoli e le culture, e può portare quel messaggio urgentissimo che i governi e i media falliscono nel portare alle persone, cioè che ilsta”. Glidihanno protestatoaldi, a poche ore dalla serata finale dell’. “Music declares climate emergency”, recitava uno degli striscioni srotolati dai manifestanti, che si sono seduti in strada bloccando il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

