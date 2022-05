Eurovision ’22 | lo vince la Kalush Orchestra

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 15 maggio 2022) I bookmakers l’avevano predetto, ma in pochi lo credevano possibile dopo aver ascoltato i brani in gara. Eppure è accaduto: l’Ucraina ha vinto l’’22.’22: una vittoria annunciata? Diciamocelo: tra i brani in gara, quello dell’Ucraina non era certo il più suggestivo di questo’22. Non siamo neanche sicuri che meritasse di arrivare in finale. E la classifica generale, alla fine delle esibizioni, non vedeva certo l’Ucraina tra le favorite per la vittoria finale, anzi. La classifica delineata dal voto dei Paesi in gara era chiara, con il Regno Unito a staccare gli avversari e la Svezia che s’aggrappava al secondo posto con tenacia. La Spagna seguiva a ruota e, prima che il televoto intervenisse, i giochi sembravano fatti. Poi, come accaduto l’anno scorso per i Maneskin, è arrivata la ...