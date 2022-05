Eurovision 2023 | ecco perché l’Italia potrebbe ospitare l’evento al posto dell’Ucraina

(Di domenica 15 maggio 2022) Si è da pochissimo concluso l’2022, l’attesa manifestazione canora a livello europeo che quest’anno, è stata ospitata nella nostra Torino. Grazie infatti alla vittoria scorsa dei Maneskin, il festival ha avuto modo di celebrarsi nel nostro Paese. Alla conduzione un trio impeccabile: Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika. E come spesso accade, a poche ore dalla finalissima che ha visto trionfare l’Ucraina con la vittoria della Kalush Orchestra, si parla già dell’. Il motivo? A quanto pare, non è da escludere la possibilità che la gara possa essere di nuovo organizzata a Torino, il prossimo anno. Come da regolamento infatti, il Paese che vince l’Song Contest l’anno successivo dovrà prendersi l’onere e l’onore di organizzarlo nel proprio Paese. Ma se questo non dovesse essere ...

IlContiAndrea : Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'ESC dell'EBU: 'Inizieremo a pianificare #Eurovision per il 2023 con l'… - repubblica : Eurovision, L'Ucraina trionfa. Zelensky: 'Nel 2023 a Mariupol, faremo di tutto'. Band pronta a combattere - Open_gol : «Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa» #Escita #Eurovision #Esc2022 - cinzia49227255 : RT @Ingrid85019794: Vi spoilero il vincitore #Eurovision 2023 UN UOMO INCINTO COL CHIP IN FRONTE - ugly_dont_exist : RT @ugly_dont_exist: Alessandro Cattelan x Sanremo 2023. Un volto nuovo, talentuoso e meritevole. #ESCita #Eurovision -

Per Ria Novosty , in particolare, è la stessa Gran Bretagna a "sperare" di poter ospitare l'. L'agenzia di stampa infatti titola: "In Gran Bretagna sperano che l'Ucraina non riesca ad ...Già, perché l'edizionedell'Song Contest parte in salita, a causa della difficile situazione che l' Ucraina sta vivendo da diverso tempo dopo l'aggressione da parte della Russia. ...Si è da pochissimo concluso l’Eurovision 2022, l’attesa manifestazione canora a livello europeo che quest’anno, è stata ospitata nella nostra Torino. Grazie infatti alla vittoria scorsa dei Maneskin, ...Ciao Eurovision speriamo passino altri 31 anni dal tuo ritorno in Italia… ah piccola polemica in queste dirette tv prima delle canzoni si è fatto vedere tutto il bello dell’Italia tranne Milano.