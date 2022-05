Eurovision 2022, record social: oltre 21 milioni di interazioni (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Eurovision 2022 è stata l'edizione più social della storia del contest. È quanto emerge da una ricerca di socialCom che, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in rete nel periodo 9-15 maggio. In particolare, sono oltre 25K le mentions registrate, che hanno prodotto 21,2 milioni di interazioni (commenti, like, condivisioni). Rispetto all'edizione 2021 di Rotterdam, il volume delle conversazioni è raddoppiato, mentre quello delle interazioni è triplicato. Un dato che dipende essenzialmente da tre fattori: l'Eurovision Song Contest ha un format coinvolgente, targhettizzato proprio sul pubblico anagraficamente più giovane; l'integrazione tv-social è ormai un ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) -è stata l'edizione piùdella storia del contest. È quanto emerge da una ricerca diCom che, con l'ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato le conversazioni in rete nel periodo 9-15 maggio. In particolare, sono25K le mentions registrate, che hanno prodotto 21,2di(commenti, like, condivisioni). Rispetto all'edizione 2021 di Rotterdam, il volume delle conversazioni è raddoppiato, mentre quello delleè triplicato. Un dato che dipende essenzialmente da tre fattori: l'Song Contest ha un format coinvolgente, targhettizzato proprio sul pubblico anagraficamente più giovane; l'integrazione tv-è ormai un ...

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - Laila76913893 : RT @ManuelaBellipan: Il fatto che abbiano provato ad hackerare l' #Eurovision dimostra quanto la #GuerraIbrida sia ancora in atto e quanto… - cetz92 : RT @FabrizioMoroPag: Quinto anno di fila in top 10 ???? ???? ???? 2017 - Francesco Gabbani, 6º posto 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro, 5º posto… -