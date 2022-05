Eurovision 2022, perché tutti parlano di Damiano e della sua frecciata alla Francia (Di domenica 15 maggio 2022) C’era tanta attesa per l’esibizione dei Måneskin all’Eurovision Song Contest, che sono tornati dopo un anno su quel palco che li avrebbe consacrati da allora come star internazionali. Nonostante l’infortunio, il frontman della band Damiano David si è esibito (anche se certamente sottotono rispetto a ciò che ci aspettavamo), ma non si è certo risparmiato, lanciando una frecciata alla Francia. I Måneskin all’Eurovision: la battuta di Damiano Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è salito come da programma sul palco della serata finale dell’Eurovision Song Contest. I Måneskin, vincitori della scorsa edizione del Festival, sono tornati con tutta la loro energia, ... Leggi su dilei (Di domenica 15 maggio 2022) C’era tanta attesa per l’esibizione dei Måneskin all’Song Contest, che sono tornati dopo un anno su quel palco che li avrebbe consacrati da allora come star internazionali. Nonostante l’infortunio, il frontmanbandDavid si è esibito (anche se certamente sottotono rispetto a ciò che ci aspettavamo), ma non si è certo risparmiato, lanciando una. I Måneskin all’: la battuta diIl gruppo formato da, Victoria, Ethan e Thomas è salito come da programma sul palcoserata finale dell’Song Contest. I Måneskin, vincitoriscorsa edizione del Festival, sono tornati con tutta la loro energia, ...

Advertising

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - ItalyMFA : Congratulazioni #KalushOrchestra per questo successo a #Eurovision 2022 nella nostra Torino #ESCita Celebriamo al v… - JDAdamsAuthor : Kalush Orchestra - Stefania (Official Video Eurovision 2022) - lefarey : RT @RaiNews: La battuta di Damiano e la frecciatina alla Francia per il caso montato lo scorso anno #Eurovision #ESCita #ESC2022 https://t.… -