Eurovision 2022: Laura Pausini 'misteriosamente' assente durante la proclamazione dei voti della giuria (Di domenica 15 maggio 2022) Laura Pausini e Alessandro Cattelan Giallo nella finalissima dell'Eurovision Song Contest 2022. Mentre si stavano svelando i primi voti delle delegazioni utili per decretare la vittoria della 66esima edizione, ad accogliere in collegamento i rappresentati di ciascuno Stato c'erano infatti soltanto Mika ed Alessandro Cattelan, mentre Laura Pausini era "stranamente" assente. Dopo essersi cimentata in un medley dei suoi successi ed in una versione a cappella di Nel Blu Dipinto di Blu, Laura era infatti apparsa per l'ultima volta sul palco alle 23.37 circa per lanciare la performance della super ospite Gigliola Cinquetti e da allora – fino alle 00.34 circa- della cantante non c'è stata ...

