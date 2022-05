Eurovision 2022 | l’appello di Zelensky su Telegram «Votate tutti i Kalush Orchestra di Kiev»

(Di domenica 15 maggio 2022), Volodymyrsu«Europa vota idi».del presidente dell’Ucraina su, pubblicato pochi minuti fa, in attesa di vedere il proprio paese esibirsi durale la finale di sabato sera. «A breve nella finale dell’, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la», così in un video su Telgram il Presidente dell’Ucraina Volodymyrper sostenere ladi, favoritissimi alla vittoria finale. L'articolo ...

Advertising

trash_italiano : L'UCRAINA VINCE L'EUROVISION SONG CONTEST 2022 #Eurovision #EscIta #Esc2022 - EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - ItalyMFA : Congratulazioni #KalushOrchestra per questo successo a #Eurovision 2022 nella nostra Torino #ESCita Celebriamo al v… - ilpost : Giusto così - RomoloVisconti1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Gli ucraini accusano i russi di avere scritto su alcune bombe, presumibilmente destinate alla Azovstal, le paro… -

...Mika dal palco dell'Song Contest Quello che abbiamo visto sul palco dell'Song ... L'edizionedell'eurofestival sarà infatti ricordata per i continui inviti alla pace da parte ...Cattelan, Pausini, Mika: presentatoriSong ContestIn tutto questo però l'anchorman piemontese (a Torino era di casa, essendo natio della vicina Tortona ) è comunque riuscito ad ...L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest si è appena conclusa e Vodafone, grazie alla sua rete e alla tecnologia messa in campo in supporto alla manifestazione, ...Direttamente dal pubblico dell'Eurovision Song Contest, la splendida attrice Cristina Marino incanta il web con il suo outfit mozzafiato.