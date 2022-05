Eurovision 2022, l’appello di Zelensky su Telegram «Votate tutti i Kalush Orchestra di Kiev» (Di domenica 15 maggio 2022) Eurovision 2022, Volodymyr Zelensky su Telegram «Europa vota i Kalush Orchestra di Kiev». l’appello del presidente dell’Ucraina su Telegram, pubblicato pochi minuti fa, in attesa di vedere il proprio paese esibirsi durale la finale di sabato sera. «A breve nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la Kalush Orchestra», così in un video su Telgram il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky per sostenere la Kalush Orchestra di Kiev, favoritissimi alla vittoria finale. Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 15 maggio 2022), Volodymyrsu«Europa vota idi».del presidente dell’Ucraina su, pubblicato pochi minuti fa, in attesa di vedere il proprio paese esibirsi durale la finale di sabato sera. «A breve nella finale dell’, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua. E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la», così in un video su Telgram il Presidente dell’Ucraina Volodymyrper sostenere ladi, favoritissimi alla vittoria finale.

