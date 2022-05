Eurovision 2022, il conduttore ucraino Timur Miroshnychenko trasmette da un rifugio antiaereo: così ha commentato tutte le serate [FOTO] (Di domenica 15 maggio 2022) Grande emozione per la vittoria della Kalush Orchestra, con cui l’Ucraina si è aggiudicata l’Eurovision Song Contest 2022. Ma mentre a Torino si esultava, nel Paese il conduttore televisivo Timur Miroshnychenko ha dovuto fare i conti con i possibili bombardamenti. Per questo il commentatore che dal 2007 ha presentato o commentato tutti i concorsi dell’Eurovision per la televisione ucraina, ha dovuto trasmettere da un rifugio antiaereo per tutte le serate della kermesse. A diffondere le immagini del conduttore al lavoro nel rifugio è stata la Suspilne, compagnia pubblica di broadcasting ucraina, che ha dotato il 36enne degli strumenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Grande emozione per la vittoria della Kalush Orchestra, con cui l’Ucraina si è aggiudicata l’Song Contest. Ma mentre a Torino si esultava, nel Paese iltelevisivoha dovuto fare i conti con i possibili bombardamenti. Per questo ilre che dal 2007 ha presentato otutti i concorsi dell’per la televisione ucraina, ha dovutore da unperledella kermesse. A diffondere le immagini delal lavoro nelè stata la Suspilne, compagnia pubblica di broadcasting ucraina, che ha dotato il 36enne degli strumenti ...

