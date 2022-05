Eurovision 2022, i media russi contestano la vittoria della Kalush Orchestra: “Teatrino”, “vile provocazione”, “concorso politico” (Di domenica 15 maggio 2022) La vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022? “Un Teatrino”. L’appello del leader della Kalush Orchestra per Azovstal? “Una vile provocazione”. L’Eurovision Song Contest? “Un concorso politico, non una gara musicale”. Secondo quanto si legge sui media russi, Mosca non sembra aver apprezzato la vittoria all’Eurovision del gruppo ucraino Kalush Orchestra. Gazeta.ru, ad esempio, ha pubblicato nelle scorse ore diversi articoli con commenti di alcuni personaggi di spicco in russia contrari alla vittoria della band e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Ladell’Ucraina all’? “Un”. L’appello del leaderper Azovstal? “Una”. L’Song Contest? “Un, non una gara musicale”. Secondo quanto si legge sui, Mosca non sembra aver apprezzato laall’del gruppo ucraino. Gazeta.ru, ad esempio, ha pubblicato nelle scorse ore diversi articoli con commenti di alcuni personaggi di spicco ina contrari allaband e ...

