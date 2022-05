Eurovision 2022 | i Maneskin e la frecciatina velenosa ai francesi | boato a Torino

Advertising

EurovisionRai : ???? #Mahmood & #Blanco non ci siamo emozionati, ci è solo entrato un cielo di perle negli occhi. ? L’esibizione in… - petergomezblog : Eurovision 2022, a steward e hostess contratti da 5,19 euro lordi all’ora e turni fino a 15 ore: “Ecco l’altra facc… - RaiRadio2 : .@mahmood e #Blanco? Ci sono! ?? E la Finale! Sta arrivando! ???? Forza ragazzi!!! ???? Stasera il Grand Finale dell'… - maybe1misslou : RT @blinkhbdl: team protezione anime piccinissime tananai e germania 2022 #eurovision - Mell7Med : RT @Iledicarta: Noi comunque pazzeschi: Sanremo 2020 Bugo gate Sanremo 2022: Sabrina ferilli gate Eurovision 2022: Laura Pausini gate Ch… -

La serata finale dell'Song Contest è iniziata con l'esibizione di Laura Pausini, co - conduttrice dell'evento. Il suo medley, cantato in 5 lingue diverse, ha conquistato il pubblico e ha stupito per i cambi di ...Una sola voce, quella del pubblico dell'Village di Torino, ha accompagnato la performance di Mahmood e Blanco durante la finale dell'Song Contest. Il duetto già vincitore di Sanremo ha conquistato anche il pubblico di Torino che ha cantato il brano a squarciagola.Scoppia il giallo durante il momento più importante dell'Eurovision 2022, Laura Pausini scompare dal palco. Mika e Cattelan proseguono soli.14 mag 2022 - Scende in campo Zelenski e la band chiede aiuto per il paese. Ma i messaggi politici sono proibiti ...