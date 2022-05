"Eravamo più al sicuro con Trump": parla al playmate fuori al coro (Di domenica 15 maggio 2022) "Il politicamente corretto? È un problema. Prima di parlare bisogna pensarci sopra tre volte perché qualcuno poterebbe rimanere offeso". E su Biden: "Non è in grado di guidare l'America, Eravamo più al sicuro con Trump". Intervista alla modella Ana Braga Leggi su ilgiornale (Di domenica 15 maggio 2022) "Il politicamente corretto? È un problema. Prima dire bisogna pensarci sopra tre volte perché qualcuno poterebbe rimanere offeso". E su Biden: "Non è in grado di guidare l'America,più alcon". Intervista alla modella Ana Braga

